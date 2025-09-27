27 сентября 2025, 13:59
Ряд домов на Мурманке остался без воды и тепла
Выходной оказался испорчен у ряда петрозаводчан
фото freepik
Начало отопительного сезона в Петрозаводске не проходит гладко. Аварии возникают в разных районах. Сегодня в полдень ряд домов на Мурманской улице остался без горячей воды и тепла.
В ЕДДС причиной отключения назвали аварию на сетях.
«В 12:00 отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения: ул. Мурманская, д. 26А, 28, 28А, 30Б, 30»,
- сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.
Ранее проблемы с теплоснабжением были в домах на Машезерской, Ключевой, Невского, Правды, Чкалова и других.