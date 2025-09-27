Ряд домов на Мурманке остался без воды и тепла

Начало отопительного сезона в Петрозаводске не проходит гладко. Аварии возникают в разных районах. Сегодня в полдень ряд домов на Мурманской улице остался без горячей воды и тепла.

В ЕДДС причиной отключения назвали аварию на сетях.

«В 12:00 отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения: ул. Мурманская, д. 26А, 28, 28А, 30Б, 30»,

- сообщает единая дежурно-диспетчерская служба.

Ранее проблемы с теплоснабжением были в домах на Машезерской, Ключевой, Невского, Правды, Чкалова и других.