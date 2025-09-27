27 сентября 2025, 13:32
Главный гаишник Карелии вышел на пенсию
Андрею Червочкину исполнилось 60 лет. Коллеги проводили его на заслуженный отдых
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
27 сентября главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Карелии Андрей Червочкин отмечает 60-летний юбилей. В ГАИ сообщили, что руководитель уходит на почетный заслуженный отдых.
Червочкин посвятил 40 лет службе в органах внутренних дел. Прошел путь от милиционера мотовзвода до руководителя. По мнению коллег, он внес значительный вклад в защиту правопорядка на дорогах Карелии. С 2013 года занимает должность начальника управления Госавтоинспекции по Карелии.
Коллектив Госавтоинспекции пожелал крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, реализации всех планов и всего самого наилучшего на новом этапе жизни.