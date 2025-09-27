Главный гаишник Карелии вышел на пенсию

27 сентября главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Карелии Андрей Червочкин отмечает 60-летний юбилей. В ГАИ сообщили, что руководитель уходит на почетный заслуженный отдых.

Червочкин посвятил 40 лет службе в органах внутренних дел. Прошел путь от милиционера мотовзвода до руководителя. По мнению коллег, он внес значительный вклад в защиту правопорядка на дорогах Карелии. С 2013 года занимает должность начальника управления Госавтоинспекции по Карелии.

Коллектив Госавтоинспекции пожелал крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, реализации всех планов и всего самого наилучшего на новом этапе жизни.