Парфенчиков наградил членов добровольных дружин по защите госграницы

17 ноября, в год 65-летия со дня создания народных дружин, на пограничной заставе в Лахденпохском округе состоялся учебный сбор добровольцев, оказывающих помощь пограничникам в защите государственной границы Российской Федерации на территории Сортавальского и Лахденпохского округов Карелии.

Дружинников ждала большая программа. Участники повторили основы тактической медицины, ознакомились с образцами вооружения на пограничной заставе, отработали навыки обращения с оружием в ходе учебных стрельб. В сборах приняли участие более 40 народных дружинников.

Одним из этапов программы стала демонстрация работы пограничников в условиях, приближенных к боевым. В ходе учений военнослужащие провели задержание условной группы диверсантов: по легенде вооруженная группа противника совершила попытку пересечения госграницы, однако была обнаружена силами бойцов-пограничников. В ходе задержания были продемонстрированы возможности современного вооружения, БПЛА и тепловизоров.

Участников сборов приветствовал Артур Парфенчиков.

Многие поколения жителей нашей республики помогали защищать рубежи родного края. Сегодня в Карелии действует семь штабов народных дружин, число их участников постоянно растет. Уверен, что при взаимной поддержке мы обеспечим неприкосновенность рубежей нашей Родины,

– обратился к присутствующим руководитель региона.

Глава республики наградил особо отличившихся дружинников ценными подарками и пообщался с участниками сборов.

Напомним, что 27 мая 2025 года между Правительством республики и региональным Пограничным управлением ФСБ действует соглашение о содействии добровольным народным дружинам по защите государственной границы Российской Федерации на территории Карелии. При помощи представителей ДНД сотрудники погрануправления выявили 42 нарушителя пограничного режима и 23 нарушителя миграционного и природоохранного законодательства России. Также при участии дружинников был задержан нарушитель государственный границы. Работу народных дружин, их задачи и полномочия регламентирует приказ Директора ФСБ России, подписанный 17 ноября 2015 года.