Холодную ночь обещают в Карелии

В Петрозаводске в воскресенье нам обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый, с порывами до умеренного. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +10, +12. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере западный, юго-западный слабый, с порывами до умеренного. Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -2, днем +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +14;

В Кондопоге ночью +2, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +12;

В Олонце ночью -1, днем +12;

В Пудоже ночью -1, днем +11;

В Сегеже ночью +4, днем +12;

В Сортавале ночью +4, днем +13;

В Суоярви ночью 0, днем +11.