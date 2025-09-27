Еще одна драка произошла у ночного клуба в Петрозаводске

На набережной у клуба произошла драка, кадры инцидента появились в соцсети. Полиция увидела информацию и начала проверку.

Правоохранители просят отозваться очевидцев и пострадавших в инциденте. Драка произошла 20 сентября.

«Для установления обстоятельств происшествия возле клуба на набережной и привлечения виновных к ответственности, УМВД России по Петрозаводску обращается к очевидцам и пострадавшим с просьбой предоставить информацию в дежурную часть Управления по телефону (8-8142) 71-53-27. Конфиденциальность гарантируется»,

- сказано в сообщении МВД.

Ранее полиция задержала двух участников конфликта в баре, также произошедшем 20 сентября. Посетитель ударил сотрудницу заведения, а после его приятель избил заступившегося за жену мужчину. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.