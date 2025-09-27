Сегежанка заплатила 4 млн за несуществующий автомобиль из Европы

Мошенники по-крупному развели жительницу Карелии. Женщина стала беднее на 4 миллиона рублей.

Полиции 42-летняя сегежанка рассказала, что хотела купить автомобиль, нашла в мессенджере подходящую группу по продаже машин из Европы. Машины она выбрала, цена оказалась заманчивая. С покупательницей связался менеджер и отправил счет на оплату таможенных расходов в сумме 823 000 рублей. Когда деньги были отправлены, женщине пришла квитанция с подтверждением операции. После этого женщину попросили перевести еще 2 257 000 рублей, чтобы выкупить машину у продавца. А потом потребовали еще два миллиона для оплаты утиль-сбора, но такой суммы у сегежанки уже не было. Тогда менеджер пообещал, что расходы возьмет фирма при условии, что покупательница заплатить 800 тысяч. Женщине просьба показалась странной, но отказываться она не стала.

Когда менеджеры потребовали новых переводов, жительница Карелии почувствовала обман. В интернете она нашла отзывы других людей, которые пострадали в результате аналогичной схемы мошенников.

МВД Карелии по факту произошедшего возбудило уголовное дело.

