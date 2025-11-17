Петрозаводчанка возрождает ремесло домашнего хлебопечения

Ирина Коваленко увлеклась выпеканием домашнего хлеба в 2008 году. И рассказал ей про это ремесло, которое раньше было родным и знакомым во всех деревенских домах точно, священник Михаил Васильев - духовный наставник подопечных Благотворительного фонда имени Арины Тубис.

Сначала она подумала, что никогда не будет этим заниматься, но уже через некоторое время замешивала тесто и пробовала разные рецепты. Вскоре на ее уютной кухне появился тестомес, который облегчает процесс приготовления.

Ирина печет хлеб только на натуральной закваске. В ее ассортименте есть и ржаные, и ржано-пшеничные, и десертные хлеба.

Ирина Коваленко - уже опытный мастер, она сама дает мастер-классы и делится своими умениями и секретами в том числе и с онкологическими пациентами. И несмотря на это, не перестает сама учиться и совершенствоваться.

В свое дело она просто влюблена. А каждая буханка домашнего хлеба дарит ей счастье и благодать.