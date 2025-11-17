17 ноября 2025, 17:13
Житель Карелии погиб в Харьковской области

Боец СВО, родом из Карелии, погиб при исполнении задания
Житель Сегежи Вадим Доника погиб на СВО, когда выполнял задание. О печальной новости сообщили в пресс-службе администрации Сегежского муниципального округа.

Мужчина погиб в ходе инженерной разведки местности в Харьковской области. Он занимал должность механика-водителя берегового отделения понтонной роты.

В посте также указали, когда пройдет прощание. Церемония состоится в траурном зале по ул. Лесной, д. 7А 20 ноября.

