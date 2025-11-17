Госавтоинспекция Карелии раскрыла причину многих ДТП

В Госавтоинспекции Карелии отметили, что часто причиной ДТП становится выезд на встречную полосу в неположенном месте. Об этом они сообщили в пресс-службе.

С начала этого года инспекторы пресекли более 3 тысяч обгонов в местах, где это запрещено правилами. С водителями провели беседы и объяснили, почему такое поведение на дороге может быть опасно для других участников движения.

В пресс-службе также напомнили о наказании за обгон. Это или штраф в размере 7,5 тысяч, или лишение водительских прав на полгода.