17 ноября 2025, 17:47
Госавтоинспекция Карелии раскрыла причину многих ДТП
В Госавтоинспекции Карелии поделились неутешительной статистикой
Фото: freepik
В Госавтоинспекции Карелии отметили, что часто причиной ДТП становится выезд на встречную полосу в неположенном месте. Об этом они сообщили в пресс-службе.
С начала этого года инспекторы пресекли более 3 тысяч обгонов в местах, где это запрещено правилами. С водителями провели беседы и объяснили, почему такое поведение на дороге может быть опасно для других участников движения.
В пресс-службе также напомнили о наказании за обгон. Это или штраф в размере 7,5 тысяч, или лишение водительских прав на полгода.