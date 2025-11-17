В Московской области мужчина сделал замечание, и его избили школьники

В Московской области на платформе железнодорожной станции Монино школьники вели себя неподобающим образом, за что получили замечание от помощника машиниста. Однако подростки избили его и стали фигурантами уголовного дела, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

В ответ на замечание мужчины школьники распылили перцовый баллончик и использовали сигнальный пистолет. Помощник машиниста получил телесные повреждения. Также юные хулиганы повредили электропоезд.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц. Школьники признали вину.