Грузовики разбивают грунтовку, несмотря на запрет минтранса Карелии

В Лахденпохском районе местные жители бьют тревогу. Грунтовые дороги во время осенней распутицы разбивают большегрузы. По мнению людей, установленные минтрансом региона ограничения водители просто игнорируют.

Движущийся по грунтовке самосвал запечатлела в районе поселка Аккахарью в Элисенваарском сельском поселении.

«На закрытой к проезду тонаров дороге через Акахарью снова те, кто считает, что раз там нет регулярного поста дорожных инспекторов, то проехать все равно можно»,

- рассказали в сообществе «Наша Элисенваара».

В источнике напомнили, что движение большегрузов по дороге ограничено с 27 октября после ямочного ремонта и до установления устойчивой морозной погоды. Более того, в паблике говорят, что никакой информации по новым ограничениям по районным дорогам не доходила до местной Госавтоинспекции.

