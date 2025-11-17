Врачи опровергли миф о вреде воды во время еды

Врачи отметили, что если запивать еду, то желудок никак не пострадает. Это пойдет даже на пользу, так как размягченные продукты лучше перевариваются, делится "Lenta.ru".

Россияне ошибочно думают, что вода нарушает процесс выделения соляной кислоты. Однако врачи опровергли это убеждение. Соляная кислота выделяется независимо от воды.

Врачи посоветовали пить воду во время еды людям с проблемами с ЖКТ, потому что тогда продукты увлажняются и становятся доступнее для желудочного сока. Запивать еду можно также соком, кофе или другой жидкостью.