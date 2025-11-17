17 ноября 2025, 18:15
Общество

Автобусы свяжут Петрозаводск и Москву

Автобусы будут ходить между двумя городами дважды в неделю
салон автобуса
фото: freepik

Жители Карелии теперь могут добираться до столицы не только на поезде, самолете или личном транспорте, но и автобусе.

Рейс по маршруту № 9812 «Петрозаводск – Москва» начнет курсировать с 29 ноября. Рейс будет выполняться по средам и субботам, сообщили в паблике «Карелавтотранса».

Автобус будет отправляться из Петрозаводска в 21:45. Пассажиры не смогут перевозить животных и птиц.

Поездка взрослому обойдется в 6860 рублей, ребенку - 3430 рублей, отдельно нужно оплачивать багаж – 600 рублей.

