Пенсионер отправил посылку с деньгами мошенникам в другой регион

Аферисты обманули 76-летнего жителя Петрозаводска. Под видом силовиком они убедили пенсионера отдать им деньги на проверку, пригрозив тяжелыми последствиями.

Пожилой петрозаводчанин собрал все, что было, положил в посылку с личными вещами и отправил через транспортную компанию в Московскую область.

В этот же день мужчина обратился в полицию и рассказал о своих действиях. Правоохранители связались с сотрудниками транспортной компании и узнали, что посылка еще в пути, ее можно вернуть. Деньги пенсионера, 159 тысяч, были на месте. Сбережения вернули обманутому мужчине.