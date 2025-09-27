27 сентября 2025, 09:27
Пенсионер отправил посылку с деньгами мошенникам в другой регион
Правоохранители не дали аферистам завладеть деньгами обманутого жителя Карелии
фото freepik
Аферисты обманули 76-летнего жителя Петрозаводска. Под видом силовиком они убедили пенсионера отдать им деньги на проверку, пригрозив тяжелыми последствиями.
Пожилой петрозаводчанин собрал все, что было, положил в посылку с личными вещами и отправил через транспортную компанию в Московскую область.
В этот же день мужчина обратился в полицию и рассказал о своих действиях. Правоохранители связались с сотрудниками транспортной компании и узнали, что посылка еще в пути, ее можно вернуть. Деньги пенсионера, 159 тысяч, были на месте. Сбережения вернули обманутому мужчине.