Для проекта Никиты Михалкова присмотрели местечко на Древлянке
Стройка на Древлянке ровно 20 лет назад вызвала большой общественный резонанс, причем, еще до того, как были начаты работы. Одни собирали подписи «за», другие – «против». Третьи просто возмущались, потому что не понимали, что там собирались строить. Ответ пришлось давать тем, кто выдавал разрешения – чиновникам из Градостроительного комитета мэрии.
Журналистам показали генеральный план застройки Древлянки, который был разработан еще в 1985 году, а уточнен в 1993-м. Тогда были обозначены промышленные, жилые и общественные зоны. В мэрии заверили, что от этого плана никто отступать не собирался.
«Безусловно, какие-то коррективы жизнь вносит, но в целом генеральная линия выдерживается, сохраняется», - сообщил Евгений Таев, и.о.главного архитектора Петрозаводска.
В 1985 году были определены места, где впоследствии строили «Столицу», «Меркурий», другие торговые центры. Хотя отступления от генерального плана все же были – объекты изначально должны были быть крупнее, чем получились. Причину Евгений Таев пояснил так: «Большие объекты вызвали бы больше недовольства у местных жителей, чем вот такие мелкие».
Место для будущего строительства, которое не начавшись вызвало столько споров, в генеральном плане значилось, как «зона общественной застройки». Что именно появится на этом месте, жители Древлянки узнали только тогда, когда был установлен информационный щит. Там значилось – Культурно-досуговый центр. Именно незнание, по мнению городских властей, стала основной причиной недовольства. Куратор проекта Дмитрий Федоров пояснил: «Когда установили щит, все стали воспринимать положительно». Жители поверили, что построят именно досуговый центр, и признали, что он будет нелишним для их детей. Кстати, утверждалось, что этот центр будут строить в рамках Всероссийского проекта Никиты Михалкова «Кинотеатр – каждому району города». Кураторы проекта обещали облагородить близлежащую территорию. И уверяли, что новое здание никому в округе не помешает....
В Музее изобразительных искусств РК открылась выставка работ реставраторов Ирины Куспак и Александра Байера «Времени наперекор». Задачей экспозиции стало ознакомить зрителей не только с авторами произведений, но и с теми, кто внес немалый вклад в их сохранение.
Выставка вошла в цикл «Из истории музея: Люди и Коллекции». Их автором стал зам.директора музея Владимир Платонов. Он заявил: «Когда я задумал эти выставки, у меня была одна мысль в голове – рассказать о тех людях, которые создавали музей, собирали и реставрировали коллекции. Это все очень малоизвестно. Мы знаем собрание музея, но не знаем людей, которые над этим трудились».
Работа реставратора требует времени. При этом, специалисту требуются не только знания о художнике, чье творение он реанимирует, но и материалах, которые использовал мастер при создании шедевра. Некоторые произведения до реставрации были в ужасающем состоянии. Чтобы вернуть краски на одну из икон, Ирине Куспак и Александру Байеру потребовалось два года. Украшающий холл музея портрет Петра Первого когда-то был безнадежно испорчен. «Он был в тяжелом состоянии, - рассказал Александр Байер. – На картине было более двадцати прорывов, проколов, порезов. По руке проходил разрыв более 20 сантиметров. Как мы сейчас видим – с работой все в порядке». Зрители выставки смогли сравнить работы в первоначальном (когда поступили в музей) и обновленном виде.
В медиа-центре «Vыход» свои работы представил Дэвид Левин, автор шаржей и карикатур, уроженец Бруклина, сын выходцев из России.
Зигмунд Фрейд, Элвис Пресли, Марлен Дитрих – каких только узнаваемых личностей не было среди работ этого графика. Ему удавалось уловить особенности характера, говорили искусствоведы – соединить внешность и внутреннее наполнение человеческой души. Они рисовал знаменитостей. С некоторыми он был знаком лично (не с Достоевским и Гоголем!)
Работы для выставки Левин выбирал сам. Сначала они экспонировались в Санкт-Петербурге в музее Набокова, после чего приехали в Петрозаводск. «Мы с Петербургом – двоюродные братья, - сказал арт-директор Центра культурных инициатив Сергей Терентьев. – Между нами есть внутреннее родство. Общая ментальность».
Дэвид Левин к тому времени успел нарисовать 2500 шаржей и карикатур. Его славу в Америке сравнивали с известностью Кукрыниксов в Советском Союзе. И русские классики – были одними из его любимых персонажей. Из произведения он достаточно хорошо знал.
Таким было 27 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.