26 сентября 2025, 17:21
Общество

В Сегежском округе простятся с бойцом СВО

Прощание с погибшим пройдет в эту субботу
погибший СВО Сегежа
Фото: пресс-служба Сегежского муниципального округа

В Сегежском округе простятся с погибшим бойцом СВО Русланом Плотниковым. Церемония пройдет в поселке Надвоицы 27 сентября у храма в 13:00, сообщила пресс-служба Сегежского муниципального округа. 

Руслан Плотников был стрелком мотострелкового взвода. Он погиб 9 мая этого года при выполнении специальных задач. 

Пресс-служба Сегежского муниципального округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. 

