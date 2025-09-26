В Сегежском округе простятся с бойцом СВО

В Сегежском округе простятся с погибшим бойцом СВО Русланом Плотниковым. Церемония пройдет в поселке Надвоицы 27 сентября у храма в 13:00, сообщила пресс-служба Сегежского муниципального округа.

Руслан Плотников был стрелком мотострелкового взвода. Он погиб 9 мая этого года при выполнении специальных задач.

Пресс-служба Сегежского муниципального округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.