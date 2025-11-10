Петербуржец задержал вора ценой своей жизни

В Санкт-Петербурге мужчина заметил вора и побежал за ним, попытался остановить. Однако нарушитель ударил петербуржца ножом, последний скончался. Полиция нашла вора, сообщила "Фонтанка".

Мужчина заметил покупателя магазина, который не оплатил продукты и выбежал. Петербуржец погнался за ним и догнал, завязалась драка. Вор ударил преследователя ножом. Мужчине оказали медицинскую помощь, но несмотря на это, он умер.

Полиция нашла вора. Им оказался 30-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск, но подозреваемого не нашли. Его розыск продолжается.