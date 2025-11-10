Карелия вновь профинансирует проекты ТОС и ППМИ

Данный инструмент позволяет гражданам активно участвовать в улучшении инфраструктуры населенных пунктов и повышении качества жизни населения на конкретно взятой территории. Финансирование этого важного социального направления в нашем регионе увеличивается с каждым годом и пользуется у жителей республики большой популярностью. Так, в 2025 году на участие в конкурсах по реализации программ инициативного бюджетирования было подано 223 заявки, а в число победителей в этом году вошло 149 проектов, которые будут реализованы до конца этого года.

В 2026 году самые важные и интересные проекты получат финансовую поддержку и будут реализованы. А инициативные жители поселений станут непосредственными участниками процесса принятия решений, влияющих на качество повседневной жизни.

Инициативное бюджетирование даёт уникальную возможность самим жителям предлагать конкретные решения проблем территорий их проживания и совместно решать задачи благоустройства дворов, школ, учреждений здравоохранения и социальных объектов. Здорово, что работа в данном направлении будет продолжена и в 2026 год»,

– отметила депутат Пудожского городского поселения Елена Гроль.

Фото: Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.