В Петрозаводске призвали обезопасить железнодорожные переходы

После очередной трагедии на железной дороге в столице Карелии петрозаводчанка призвала не экономить на безопасности людей. Свое мнение она высказала в соцсети.

Фельдшер скорой помощи выразила соболезнования родным погибшей 16-летней девочки, которую задел поезд в районе улицы Халтурина, и обратилась с призывом объединить усилия и обеспечить Петрозаводск безопасными пешеходными переходами через железнодорожные пути.

По мнению Ольги Чайки, сетки, которые натянуты у несанкционированных переходов через пути, не помогают избежать трагедий. Хотя это дешево и экономно, но цена этой экономии слишком высока – жизнь человека.

«Передвижение по городу должно быть безопасным и удобным, а не экономным!» - считает фельдшер. По ее словам, оборудованные пешеходные переходы через железнодорожные пути находятся слишком далеко друг от друга, чтобы горожане могли свободно попадать в нужный район, а некоторые районы карельской столицы, например, Голиковка и Кукковка, и вовсе отрезаны друг от друга.

Несовершеннолетняя девочка погибла вечером 26 декабря. Пути она переходила по техническому переходу, который предназначен для рабочих. По сообщению телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», девочка была в наушнике, она увидела приближающийся товарняк и остановилась. В этот момент по соседним путям за спиной ребенка проходила электричка. Поезд задел девочку, она погибла до приезда скорой помощи.