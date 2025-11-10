10 ноября 2025, 18:00
Россияне узнали, как защититься от ботулизма
Врачи перечислили, что не стоит делать, чтобы не заразиться ботулизмом
Фото: freepik
Чтобы избежать ботулизма, не стоит покупать консервы с рук или делать их самостоятельно дома. Об этом предупреждает "Lenta.ru".
Бактерия, которая вызывает ботулизм, погибает при 120 градусах. Добиться такой температуры в домашних условиях сложно, поэтому домашние консервы опасны для употребления.
Внешне еда, зараженная бактерией ботулизма, никак не отличается. Однако если человек замечает у себя отравление без повышения температуры тела и проблемы со зрением, то лучше обратиться к врачу. Перечисленные симптомы могут указывать на ботулизм.