Активное долголетие в Карелии: как продлить жизнь пенсионера

Вопросы активного долголетия актуальны как никогда. И не только для Карелии, но и для всей страны. Население России стареет. В Карелии проживает порядка 140 тысяч человек нетрудоспособного возраста. Это почти 30 процентов от общего числа жителей республики. И цифры эти растут каждый год. Именно поэтому на федеральном уровне была разработана программа «Активное долголетие» в рамках проекта «Семья».

Эта программа реализуется и у нас в Карелии. В проекте «От первого лица» министр социальной защиты республики Ольга Соколова рассказала, что программа затрагивает разные направления: медицинское обслуживание, социальные услуги, досуговые мероприятия, благотворительность и волонтерство.

Особенно она отметила развитие геронтологической службы. В Петрозаводске она создана на базе госпиталя для ветеранов. В районах в амбулаториях и на базах больниц открыто уже 38 таких пунктов. По словам министра, главная цель - продлить продолжительность жизни пенсионеров.

Пенсионерам республики повезло вдвойне. Комплексный центр социального обслуживания населения реализует свою программу в дополнение к существующей, называется она «Здоровое долголетие». Для того, чтобы стать участников этого проекта, не нужно выполнять какие-то особые условия. Достаточно обратиться в филиал социального центра по месту жительства и записаться на тот вид активности, который вы предпочитаете.

Более подробно об этой программе можно узнать на Дне открытых дверей, который проходит в преддверии Дня социального работника в июне, а также осенью - приурочен ко Дню пожилого человека.