10 ноября 2025, 17:09
Происшествия

Петрозаводчанин заплатит 200 тысяч за вождение электровелосипеда

Петрозаводчанина обязали заплатить за вождение электровелосипеда
велосипед
Фото: freepik

В Петрозаводске 50-летний мужчина водил электровелосипед в пьяном виде, из-за чего его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Петрозаводского городского суда. 

Ранее этого же мужчину осудили за вождение автомобиля в пьяном виде. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа 30 тысяч и запрета заниматься транспортной деятельностью на 1,5 года. Однако петрозаводчанин напился и водил электровелосипед весной. 

Теперь суд назначил наказание в виде штрафа 200 тысяч и запрета заниматься транспортной деятельностью на 3 года. Электровелосипед конфисковали в пользу государства. 

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
штраф
электровелосипед