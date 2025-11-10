Петрозаводчанин заплатит 200 тысяч за вождение электровелосипеда

В Петрозаводске 50-летний мужчина водил электровелосипед в пьяном виде, из-за чего его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Ранее этого же мужчину осудили за вождение автомобиля в пьяном виде. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа 30 тысяч и запрета заниматься транспортной деятельностью на 1,5 года. Однако петрозаводчанин напился и водил электровелосипед весной.

Теперь суд назначил наказание в виде штрафа 200 тысяч и запрета заниматься транспортной деятельностью на 3 года. Электровелосипед конфисковали в пользу государства.