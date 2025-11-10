10 ноября 2025, 16:43
Бывшего президента Франции освободили из тюрьмы
Николя Саркози пробыл за решеткой всего три недели
Фото: freepik
Парижский суд удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что Саркози будет освобожден под судебный контроль. Выступая сегодня в суде по видеосвязи, политик назвал жизнь в тюрьме кошмаром.
25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Отбывать наказание он начал только 21 октября. Свою вину политик не признал.