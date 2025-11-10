Бывшего президента Франции освободили из тюрьмы

Парижский суд удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что Саркози будет освобожден под судебный контроль. Выступая сегодня в суде по видеосвязи, политик назвал жизнь в тюрьме кошмаром.

25 сентября суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Отбывать наказание он начал только 21 октября. Свою вину политик не признал.