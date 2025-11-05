Журналистка из Петрозаводска рассказала о тернистом пути в Москве

Текст: Елена Малишевская, фото из личного архива Александры Степановой

Александра Степанова сейчас работает в одном из лучших театров страны - в пресс-службе «Современника». Многие помнят ее под псевдонимом Саша Паллада - корреспондента телеканала «Сампо ТВ 360», ведущую программы «Нескучный Петрозаводск». Четыре года назад она уехала в Москву и успела поработать телеменеджером, продюсером, редактором, при этом несколько раз отчаялась, разочаровалась в профессии и уже хотела вернуться... Но театр манил, ведь еще до телевидения она несколько раз поступала на актерский факультет. Как выжить в столице и найти работу мечты - об этом мы поговорили с Александрой Степановой.

- Саша, почему ты, в принципе, приняла решение уехать в Москву?

- Как бы ни банально это звучало, но я всегда мечтала о большем. После школы два года поступала на актрису в Москву и Питер, но, видимо, моего терпения не хватило. Я решила, что нужно всё-таки пойти учиться куда берут и выбрала направление «историко-культурный туризм» у нас в ПетрГУ. О чем совершенно не жалею. А решение о переезде и мои амбиции выстрелили, когда у меня все неплохо складывалось на Сампо ТВ. Подумала, что уже тянуть нельзя, вроде бы какой-то опыт есть. Либо сейчас, либо никогда.

- Какой путь пришлось пройти, прежде чем оказаться в театре «Современник»? Расскажи о предыдущих работах и о проектах, в которых приняла участие.

- О, путь был долгий и тяжелый. Когда рассказываю своим знакомым о том, что со мной происходило после переезда в Москву, то говорят, что сериал снимать можно... Если коротко: так как я работала на телеке, то и метила туда же - хотела стать известной телеведущей. Но кто возьмет в кадр девочку из провинции, да еще и с карельским говором - нас в Москве миллионы... Я подумала, что нужно проникнуть на ТВ, а там как получится.

Начала свою карьеру с продюсера на НТВ в передаче «За гранью», нашими конкурентами были «Пусть говорят» и «Мужское женское». Параллельно я рассылала свое резюме и в другие проекты. Уже через полгода меня пригласили на «Первый канал» кастинг-редактором в передачу «Кто хочет стать миллионером» - это большая удача и успех. Я любила эту работу, но, к сожалению, через какое-то время программу поставили «на стоп», и мне снова пришлось искать новую должность. Тогда было сложно, потому что на телевидении развлекательных передач почти не показывали, а в политические я идти не хотела. В итоге мне пришлось перейти в совершенно новую для себя сферу - постпродакшн. А тут не то что в кадре, но даже на съемочной площадке ты не находишься. Я с нуля вникла в работу - мне нужно было разобраться в монтаже, правках, документах. Сначала я была ассистентом, потом менеджером, а на Международной выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ, меня позвали руководить постпродакшн «Знание ТВ» (сетевой канал общества «Знание», который оперативно в прямом эфире передавал новости «с полей»). Затем я попробовала себя в роли редактора монтажа (тот, кто собирает «рыбу» передачи - оставляет только те слова и смыслы, которые войдут в финальный красивый монтаж) на ТНТ. Похвастаюсь, что у меня неплохо получалось, и сейчас я максимально применяю те знания и опыт, которые приобрела.

До театра я еще поработала редактором на «Первом» в передаче про собак «Быть рядом» и сценаристом-редактором на телеканале «М24». Параллельно обучалась в школе продюсирования Николая Картозии (создатель телеканала «Пятница») и по окончании получила диплом МГУ (кто бы мог подумать!).

- «Современник» - один из ведущих театров страны, и кажется, что попасть на работу туда «с улицы» нереально. Как у тебя это получилось?

- Забавно, но после переезда я задумывалась о том, что было бы круто работать в пресс-службе столичного театра, но сразу отбрасывала эту мысль, потому что считала так же - попасть «с улицы» нереально... Как я оказалась в «Современнике» - отдельная драматическая история в моей жизни. Это случилось в апреле 2025 года. Тогда я писала не близкие мне сюжеты про новые технологии для «Москвы 24». Я строчила тексты на удаленке с 11:00 до 21:00 один за другим, почти одичала и приросла к дивану.

Настроения у меня были, мягко говоря, упаднические, даже думала возвращаться в Петрозаводск, потому что считала, что так и не смогла себя найти в Москве, а в Карелии всегда есть шанс вернуться в кадр и даже создать что-то свое. Листая ТГ-каналы с вакансиями, я увидела слово «Современник», а чуть ниже в тексте «пиар-менеджер», и решила рискнуть. Я даже не надеялась, что мне ответят на резюме — это не принято, если кандидат не подходит, а у меня ведь даже релевантного опыта не было. Но они ответили и прислали тестовое задание: нужно было написать пост-анонс спектакля и имейл-рассылку. Полвечера я изучала, как выглядят рассылки и как их писать, а вторые полвечера листала соцсети и сайт театра, копала любую информацию, которая мне могла бы пригодиться для текста. Потом мне скажут, что я единственная, кто так основательно подготовился и даже нашла посты, о которых не знали нынешние сотрудники.

Скажу честно: я безумно волновалась, во мне поднялась волна воспоминаний о поступлении в театральный вуз, и психика восприняла все этапы прохождения в «Современник» как испытательные туры на актерский 10 лет назад. Я запомню на всю жизнь, как из кабинета по связям с общественностью меня сразу повели в кабинет директора на знакомство. Я понравилась, а когда читали мой небольшой пост о спектакле - у начальницы появились мурашки, а у меня слезы от того, что я наконец «поступила». До сих пор не могу поверить, что я здесь.

- В чём заключается твоя работа сегодня, и справляешься ли ты с ней?

- Обязанностей очень много: это и работа со СМИ, блогерами, подготовка медиа- и видеоконтента, написание анонсов, обновление сайта, социальных сетей, различные организационные и административные задачи. Я много общаюсь с артистами и была приятно удивлена, что они ведут себя, как обычные люди - без звездности, которую я ожидала. Многие из них проработали в театре не один десяток лет, заслужили звания и признание, при этом здороваются даже с новичками по имени и очень ответственно подходят к съемкам, которые организовывает мой отдел. Со всем справляюсь. Но пока что еще не чувствую себя уверенной до конца: слишком высокие требования к себе и страх подвести или как-то неправильно повести себя. Это всё-таки легендарный театр, я еще прощупываю почву.

С актрисой театра «Современник» Светланой Ивановой

- Какая в целом обстановка в коллективе? На тебя не смотрят свысока, как на провинциалку?

- В «Современнике» не делят на провинциалов и москвичей, здесь нужно заслужить уважение своей работой, любовью и преданностью театру. На этой должности я всего полгода, рано еще говорить об успехах. Все-таки нужно время, чтобы проявить себя, этот процесс - небыстрый, но я стараюсь.

С актрисой театра «Современник» Еленой Миллиоти

- Если приехать в Москву и пойти в «Современник», какой спектакль советуешь посмотреть?

- В первую очередь я советую посмотреть спектакль «Чагин» Сергея Тонышева. В нем есть всё, что мне нравится: сильные актеры, которые своим проживанием погружают в действие целиком (а спектакль идет четыре часа), сильная и тонкая режиссура, цепляющая история, которая в конце обязательно пробивает на слезу.

Также в моем топе спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН», «Двое на качелях» - первая режиссерская работа Галины Волчек, «Дуэль» - премьера прошлого сезона, постановка Лейлы Абу-аль-Кишек и «Загадочное ночное убийство собаки» Егора Перегудова.

С актрисой театра «Современник» Татьяной Бабенковой

- Что, кроме работы, успеваешь делать в Москве? Куда-то сходить, чем-то заняться на досуге?

- Сейчас я хожу на актерские тренинги. Не для того чтобы исполнить свою детскую мечту, конечно, а чтобы выплескивать творческую энергию и общаться с единомышленниками, но вне работы. Причем все из разных сфер — от менеджеров до аналитиков. Мы с ребятами как-то сразу сдружились и поймали одну волну, часто неформально собираемся, ходим друг к другу в гости. В свободные выходные посещаю театры, развиваю насмотренность. Стараюсь заниматься спортом, в сентябре купила абонемент в зал и в бассейн недалеко от дома.

На закрытии проекта «Зеленый дворик»

- Общаешься ли там с кем-то из Петрозаводска? И есть ли еще примеры успешных карьер в столице?

- Да, я общаюсь с петрозаводскими ребятами, мы друг за друга держимся. Мой молодой человек - Даня Филин - из Кондопоги, мы вместе учились в университете, работали на Сампо, а теперь покоряем Москву. Он продолжил карьеру журналиста, Даня - редактор в холдинге «Russia Today». Один из наших друзей Дима Рыжихин (тоже родом из Кондопоги) работает в продюсерской компании «Красный квадрат» - менеджером передач, которые снимаются для «Первого канала». А моя подруга Зина Дианова, с которой мы вместе занимались в детской театральной студии у Елены Политанской, теперь служит в «Ленкоме», я очень ею горжусь.

Всем знакомым в Петрозаводске передаем привет! Очень любим наш родной город и при первой возможности его навещаем. Конечно, Москва верит не слезам, а упорной работе. Но не бойтесь покорять столицу! Если очень хочется - пробуйте.