Российскую стюардессу убили в Дубае

В Дубае найдено тело убитой стюардессы из России. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина из Санкт-Петербурга. Его арестовали на родине. Отмечается, что тело 25-летней девушки нашли в отеле в ОАЭ. Погибшая и подозреваемый ранее состояли в отношениях.

По данным источника, убийца нанес девушке не менее 15 ударов ножом. После убийства он вернулся в Петербург и намеревался отправиться на СВО, но не успел. Мужчина задержан.

Ранее сообщалось о том, что знаменитый российский спортсмен принял решение выступать за другую страну.