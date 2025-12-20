20 декабря 2025, 11:50
Житель Карелии одолжил деньги у матери и отдал их аферистам

В Сортавале стражи порядка выясняют обстоятельства обмана мужчины
В полицию Сортавалы обратился 21-летний мужчина. Он рассказал о хищении у него денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, молодой человек озвучил код из смс-сообщения незнакомому собеседнику, а потом ему сказали, что его аккаунт в госуслугах взломан. Для спасения денег мужчина одолжил у матери 300 тысяч рублей и перевел их на некий безопасный счет. 

По заявлению мужчины проводится проверка. Выясняются обстоятельства обмана.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии отдал мошенникам 1,7 миллиона рублей.

