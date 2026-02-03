Мужчина забился в конвульсиях на улице в Карелии

Человеку стало плохо на морозе. Он упал на улице и забился в конвульсиях. При падении мужчина мог удариться головой.

Первую помощь пострадавшему оказали судебные приставы. Они предположили, что у мужчины случился эпилептический приступ, рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов.

Приставы вызвали скорую помощь. А упавшего мужчину осторожно перевернули на бок, проверили пульс и дыхание, осмотрели на возможные травмы. Очевидцы сказали, что мужчина ударился затылком при падении. Также в мороз нужно было предотвратить обморожение.

Мужчина пришел в сознание, но разговаривать не мог. Приставы его успокаивали и беседовали, а мужчина отвечал им, сжимая руку. В 35-градусный мороз до приезда медиков приставы не покидали мужчину, следили за его состоянием. Затем помогли отнести его в машину скорой помощи.