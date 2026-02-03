Только для девочек: «У нас интимная читка и есть мальчики для битья»

Наговорила, натворила, нарядила, напела и нагуляла – это не просто глаголы, это специальные рубрики городского женского девичника. Этот проект придумали восемь лет назад. Но как говорит его координатор Александра Сухова, оказался таким мероприятием, после которого сразу стали спрашивать: «А когда следующий?». Теперь уже никто не может остановиться. И раз в месяц на разных площадках проходит девичник «Наговорила» (18+).

Три года назад проект трансформировался. Сейчас в нем три постоянные участницы: координатор и вдохновитель Александра Сухова, и две актрисы - Виктория Федорова и Ксения Коган. Ксения еще по совместительству автор-исполнитель, которая к каждому девичнику готовит музыкальный номер.

Остальные участницы анонимной читки писем – это приглашенные гости. Отдельные рубрики ведут Виктория Никитина и Светлана Корсакова. У Виктории Федоровой тоже есть рубрика «Актерские байки». Авторы писем могут никогда не признаваться, что это их история. На девичнике не ведут видео съемку. Все, что происходит там, остается только там. Это главное условие этого проекта.

Есть и звездная рубрика «Мальчик для битья». В специальный момент на сцене появляется мужчина, которому гости могут задавать любые вопросы. Напомним, этот проект только для девочек.

