Семиклассница ранила ножом девочку в школе в Красноярском крае

Второе за 3 февраля ЧП произошло в российских школах. 14-летняя школьница ранила ножом ученицу. Нападению предшествовал конфликт с учителем.

По сообщению следователей, в школе города Кодинск 14-летняя девочка после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение сверстнице. Пострадавшую отвезли в больницу, оказали помощь, угрозы жизни нет. Нападавшую задержали. Следователи возбудили два уголовных дела. Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.

В полиции указали, что ЧП произошло в школе № 4. По предварительным данным, семиклассница пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. После этого школьница нанесла ранение одной из учениц.

В Уфе школьник напал на гимназию, принеся пластиковую пневматическую винтовку. Во время урока он произвел несколько выстрелов в направлении педагога и троих одноклассников, взорвал петарду. Подростка задержали. У учителя, по предварительным данным, ссадина на лице. Обстоятельства инцидента устанавливают. Следователи завели дело о халатности и покушении на убийство.