Женщина на Toyota Land Cruiser насмерть переехала упавшую пенсионерку

Вечером 3 февраля на Кукковке задавили 85-летнюю женщину-пешехода. На месте аварии работают экстренные службы.

ДТП произошло около 19:20 у дома № 10 на улице Сортавальская в Петрозаводске. Как предварительно установили в Госавтоинспекции, 85-летняя женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода и поскользнулась. Она упала на дорогу и ударилась головой. После этого на нее наехал джип Toyota Land Cruiser под управлением 62-летней женщины.

Пешеход скончалась от травм. Обстоятельства трагедии еще устанавливают.