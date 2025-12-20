20 декабря 2025, 13:20
Товар из-за границы оставил жителя Карелии без денег
Мужчина из Кемского района потерял деньги после интернет-покупки
В полицию Кемского района обратился 55-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным источника, мужчина нашел объявление о продаже двигателей из-за границы и заполнил форму. Вскоре с ним связались, и мужчина перевел за товар 30 тысяч. Но после этого с ним никто на связь не вышел.
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
