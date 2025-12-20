Динамовцы не смогли выиграть и второй домашний матч

Команда «Динамо-Карелия» в субботу провела свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В Кондопоге наши хоккеисты попытались взять реванш у команды «Атлант» из Московской области.

Напомним, днем ранее наша команда уступила гостям со счетом 1:2. Сегодня игра не получилась совсем. Итог - поражение 2:6.

В 35 матчах этого сезона у нашего коллектива всего восемь побед. «Динамо-Карелия» располагается на 36-м месте в таблице МХЛ.