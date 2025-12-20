Умер народный артист России Антолий Лобоцкий

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет, сообщает ТАСС.

По данным агентства, актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Он боролся с раком.

Анатолий Лобоцкий получил популярность благодаря своим ролям в сериале «Молодежка», фильмах «Зависть богов», «Калашников».

Ранее сообщалось о том, что на популярного российского певца напали в самолете.