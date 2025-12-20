20 декабря 2025, 13:59
Умер народный артист России Антолий Лобоцкий
Актер из сериала «Молодежка» скончался в возрасте 66 лет
Фото: «Петрозаводск говорит»
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет, сообщает ТАСС.
По данным агентства, актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Он боролся с раком.
Анатолий Лобоцкий получил популярность благодаря своим ролям в сериале «Молодежка», фильмах «Зависть богов», «Калашников».
