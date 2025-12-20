Знаменитый российский спортсмен будет выступать за другую сборную

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов будет выступать за Болгарию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания»,

- написал борец.

Мамедову 24 года. Он становился чемпионом России в 2023 и в 2024 годах. Также спортсмен брал бронзу чемпионата мира.

