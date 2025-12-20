20 декабря 2025, 15:07
Знаменитый российский спортсмен будет выступать за другую сборную
Борец Шамиль Мамедов перешел под флаг Болгарии
Фото: Shopify
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов будет выступать за Болгарию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания»,
- написал борец.
Мамедову 24 года. Он становился чемпионом России в 2023 и в 2024 годах. Также спортсмен брал бронзу чемпионата мира.
