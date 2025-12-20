Плюсовая погода сохранится в воскренье в Карелии

Завтра, 21 декабря, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, по южным районам местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +3,-2°С, на севере до -5°С, сообщает Гидрометцентр РК.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура в течение суток +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше -4, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже до -4, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале до +4, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.