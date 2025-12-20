20 декабря 2025, 14:52
Карельский Дед Мороз примет участие в шоу на Первом канале
Паккайне сыграет в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Фото администрации Олонецкого района
Карельский Дед Мороз Паккайне принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» (возрастное ограничение 12+) на Первом канале. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Эфир программы выйдет сегодня в 17:05. В программе карельский Дед Мороз поборется за главный приз.
