Карельский Дед Мороз примет участие в шоу на Первом канале

Карельский Дед Мороз Паккайне принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером» (возрастное ограничение 12+) на Первом канале. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Эфир программы выйдет сегодня в 17:05. В программе карельский Дед Мороз поборется за главный приз.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни народный артист России Анатолий Лобоцкий.