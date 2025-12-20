Названы самые вредные блюда за новогодним столом

Диетолог Татьяна Дубровская назвала блюда, которые нельзя ставить на новогодний стол. Слова специалистки приводит «Лента.ру».

«К самым вредным блюдам на новогоднем столе, безусловно, относятся многосоставные салаты с майонезом. Оливье, селедка под шубой и другие классические салаты, во-первых, очень калорийны, а во-вторых, содержат большое количество жиров. Все это затрудняет пищеварение», — рассказала Дубровская.

Также Дубровская посоветовала не есть на новый год жареные мясные блюда. Такой отдых повышает уровень холестерина в крови и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Третья рекомендация специалистки — не увлекаться в новогоднюю ночь выпечкой, поскольку в ней содержится большое количество сахара и масла. Кроме серьезной нагрузки на пищеварительную систему, кондитерские изделия с жирным кремом и сахаром провоцируют набор лишнего веса и могут привести к проблемам с кожей и обменом веществ, отметила она.

