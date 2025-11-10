Взнос на капремонт повышен в Карелии до среднероссийского уровня

Сейчас размер взноса на капитальный ремонт в Карелии составляет 13,8 рублей. Повышение размера взноса в среднем увеличит плату за капитальный ремонт. ремонт на 110 рублей с квартиры площадью 50 квадратных метров.

Отмечу, что по федеральным рекомендациям размер взноса в Карелии, который будет достаточен для всех необходимых работ, должен составлять не менее 27,96 рублей. Но мы повышаем взнос более плавными темпами»,

- сообщил Виктор Россыпнов.

До конца 2025 года это позволит собрать порядка 2 миллиардов рублей. Из них в Фонд капитального ремонта Республики Карелия, то есть, в так называемый «общий котел», поступит 700 миллионов или 35% от общего объема средств. Республиканский фонд все собранные средства расходует исключительно на цели капремонта.

402 млн рублей из этих денег направлены на ремонт 60 крыш, 32 уже отремонтированы. 248 млн рублей – на замену 80 лифтов, 59 уже заменено. И еще 50 млн - на ремонт сетей, фасадов, разработку проектной документации. Остаток средств на счёте фонда - 126 млн рублей полностью законтрактован.

При этом собственниками в 20 домах принято решение о повышении взноса на капремонт сверх установленного, чтобы выполнить больший объем капремонта»,

- отметил вице-премьер

Остальные 1,3 млрд рублей поступают на специальные счета, то есть, индивидуальные счета домов, на которых собственники самостоятельно собирают деньги на капитальный ремонт и самостоятельно ими распоряжаются – такая возможность предусмотрена действующим законодательством.

Со спецсчетов в 2025 году собственниками самостоятельно израсходовано на капитальный ремонт 550 млн рублей»,

- подчеркнул Виктор Россыпнов

Увеличение сбора средств на специальных счетах позволит собственникам выполнить капитальный ремонт в любые сроки с учетом потребности в капитальном ремонте.