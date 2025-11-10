Ученого из Петрозаводска отметили на Международной конференции

Доцент кафедры физики твёрдого тела Физико-технического института ПетрГУ Андрей Прусский поучаствовал в Международной конференции в Санкт-Петербурге. Его доклад отметили эксперты и вручили грамоту, сообщила пресс-служба университета.

XVII Санкт-Петербургской конференции молодых учёных "Современные проблемы науки о полимерах" прошла в культурной столице России с 27 по 30 октября. Андрей Прусский получил грамоту за лучший устный доклад в секции "Теория, компьютерное моделирование и машинное обучение".

Всего конференция собрала 200 молодых ученых. Было представлено 84 устных и 93 стендовых доклада.