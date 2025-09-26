Перебои с бензином добрались и до Карелии

Перебои с автомобильным топливом возникли в Сегежском округе. В одном населенном пункте бензина нет совсем.

Как сообщает наш источник, АЗС известной топливной сети на выезде из Сегежи вечером 26 сентября больше часа не обслуживает клиентов. Здесь собралась очередь из машин.

Бензина нет и в Надвоицах, заправиться можно лишь дизельным топливом. Бензина АИ-95 в Сегеже стоит 64 рубля, а в Надвоицах на него цена 74 рубля, но и за столь высокую цену топлива нет.

Ранее в российских СМИ появилась информация о перебоях с топливом в Москве и области. Проблемы связали с с осложнениями в логистических цепочках.