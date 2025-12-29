Жительница Карелии отдала 2,6 миллиона рублей мнимому брокеру

В полицию Кондопоги обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников и отдала большие деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в октябре она познакомилась в сети с неким работником брокерской компании и решила попробовать подзаработать на инвестициях. Женщина установила на телефон специальное приложение и начала вкладывать деньги. Сначала она перевела 600 тысяч рублей своих накоплений, а затем взяла два миллионных кредита и вложила и эти деньги. В декабре горожанка попыталась вывести прибыль, но у нее ничего не вышло. Итоговый ущерб составил 2,6 миллиона рублей.

По факт мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

