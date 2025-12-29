Школьник напал на одноклассников в российском городе

В подмосковном Красногорске ученик местной школы напал на одноклассников, сообщила «Российская газета» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, ученик третьего класса беспричинно избил своего товарища, когда тот вернулся из столовой. Затем досталось одной из девочек – она получила удар острым концом ручки в живот. Перед детьми ребенок-агрессор размахивал ножницами. Пострадавшему ребенку с инвалидностью диагностировали ушиб грудной клетки.

За этот учебный год третьеклассник минимум четыре раза нападал на своих сверстников. С ним работает школьный психолог, но пока без ощутимых результатов. Мама мальчика на звонки педагогов не отвечает, а в школе лично была только один раз.