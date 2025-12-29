29 декабря 2025, 11:21
Гараж с автомобилями сгорел утром в Карелии
В Медвежьегорске пожарные отстояли у огня два жилых дома
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 8:14 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Красногвардейской в Медвежьегорске. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что горит гараж площадь 45 квадратных метров. Имелась угроза расположенным рядом жилым домам. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
В 8:53 было объявлено о ликвидации открытого огня. Пожарные спасли два жилых дома. В результате возгорания полностью сгорели гараж, два автомобиля и прицеп. Причина происшествия устанавливается.
