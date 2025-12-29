Гараж с автомобилями сгорел утром в Карелии

Сегодня в 8:14 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Красногвардейской в Медвежьегорске. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что горит гараж площадь 45 квадратных метров. Имелась угроза расположенным рядом жилым домам. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

В 8:53 было объявлено о ликвидации открытого огня. Пожарные спасли два жилых дома. В результате возгорания полностью сгорели гараж, два автомобиля и прицеп. Причина происшествия устанавливается.

