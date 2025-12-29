Потолок вспыхнул в жилом доме на юге Карелии

В ночь на 28 декабря в поселке Кааламо вспыхнул пожар в частном доме. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

Сигнал о возгорании поступил в 1:46. На место выехали спасатели из Сортавалы и поселка Хелюля. Совместными усилиями специалисты сумели справиться с огнем. Судя по опубликованным фотографиям, вспыхнули потолок и чердак. Вероятной причиной происшествия рассматривается неисправность электропроводки. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что женщина погибла на пожаре в поселке Ладва-Ветка.