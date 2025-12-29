Двое пострадали в столкновении автомобиля с деревом на юге Карелии

Днем 28 декабря в Питкярантском округе, в деревне Койриноя произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, 21-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz на заснеженной дороге не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и жестко врезалась в дерево. В результате аварии травмы получили 25-летний и 37-летний пассажиры автомобиля. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

