Дедушек Морозов на мотоциклах задержали в Северной столице

В Санкт-Петербурге задержали байкеров в костюмах Дедов Морозов, об этом сообщает РБК со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Около 25 мотоциклистов собирались провести несогласованный костюмированный мотопробег, хотя мотосезон официально завершён.

Сотрудники инспекции узнали о готовящемся мероприятии из социальных сетей, где также нашли видеоматериалы, на которых мотоциклисты, по оценке ведомства, выполняют опасные маневры и создают риски для других участников дорожного движения.

В результате нескольких водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами, с техническими неисправностями, за нарушение правил использования шлемов, а также за нарушение правил пользования световыми приборами. Кроме того, в отношении отдельных участников применялась статья о нарушении ПДД пешеходами или пассажирами, сообщил источник.