Мужчина умер в Сингапуре после драки из-за очереди в туалет

В Сингапуре произошла драка с летальным исходом из-за очереди в общественный туалет, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Mothership.

По информации источника, трагический инцидент случился в ночь на 21 декабря у закусочной. 73-летний пенсионер ожидал освобождения туалета. Когда он стал доступен, его опередил 57-летний мужчина, попытавшийся пройти без очереди. Мужчины поссорились, а затем подрались. Молодой соперник нанес пенсионеру удар в область головы, сломав щитовидный хрящ гортани. Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.

Пенсионера оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти не смогли. Подозреваемого в причинении смерти задержали, сейчас он находится под стражей. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 декабря.