Скульпторы Петрозаводска взялись за переделку знаменитого мемориала

Памятник партизанам и подпольщикам Карельского фронта собирались открыть в Петрозаводске еще в 1985 году. Но тогда все ограничилось установкой большого камня на улице Гоголя. Однако в начале двухтысячных появилась надежда, что к 300-летию столицы Карелии (то есть к 2003 году) монумент все же будет завершен.

О том, что этот монумент необходимо привести в надлежащий вид, заговорили именно в преддверии юбилея Петрозаводска. Сначала эту тему подняли ветераны, потом об этом задумались в мэрии. Чуть позже был объявлен открытый конкурс на проект памятника, который выиграли скульпторы Эдуард Григорян и Александр Байер. Их проект отличался простотой и строгостью.

«Все-таки сейчас и время другое, произошли какие-то эстетические переоценки. Видимо, поэтому те варианты не проходили, не входили в наше время», - отозвался Александр Байер о решении жюри.

По условию конкурса на глыбе из Шокшинского гранита на камне должны быть высечены три фигуры – радистки, воина и подпольщика. «Сама идея подхода к этому камню родилась очень быстро, - отметил Эдуард Григорян. – Но вопрос остался об изобразительном варианте. Как изобразить этих людей? Вот об этом мы думали достаточно упорно и долго. Мне кажется, удалось». Авторам проекта хотелось донести до наших современников мысль о том, что война свалилась в те годы на таких же обычных людей как те, что живут сейчас.

«Мы почему ушли от пафоса? Чтобы это не пугало молодежь. И в жюри, которое рассматривало наш проект, там молодые архитекторы. И они приняли», - дополнил Григорян.

Еще одним из условий конкурса было то, что изготовление памятника должно быть относительно дешево. Авторы выполнили и это условие. Но легче выиграть конкурс, чем осуществить все задуманное. Григорян и Байер собирались начать работу над памятником уже в том, 2002 году. Чтобы успеть завершить работы к 300-летию Петрозаводска. Дело оставалось за финансированием, которое обещало выделить правительство Карелии.

От себя добавим, что к тому юбилею мастера выполнили запланированные работы, однако, их встретили критикой, и мемориал впоследствии снова подвергся основательной реконструкции. В мае 2015 года он приобрел тот вид, который мы можем наблюдать и сегодня.

100 лет назад в Советской России появилось контрразведывательное подразделение Главного политического управления (ГПУ). До того времени борьбу с иностранными разведками на территории молодой страны вели сотрудники ВЧК. За все это время на счету у наших контрразведчиков было немало побед, о которых обывателю рассказывали только много лет спустя. Такова специфика работы.

В 1921 году, когда Советская Россия не имела сил и средств, чтобы вести войну против всех своих недругов одновременно, очень остро стояла задача обеспечить мирную передышку молодой республике. Борьба с иностранными разведками и дезинформация вражеских спецслужб – именно такая задача была поставлена перед советскими контрразведчиками, которых возглавлял легендарный Артур Артузов. Классические операции, которые впоследствии изучали во всем мире – Трест, Синдикат, Синдикат-2 и многие другие – позволили решить эти задачи. В тридцатые годы те люди, которые осуществляли эти операции, были уничтожены сталинским режимом. Но принципы интеллектуальной борьбы с противником, научного подхода к контрразведке режиму задушить не удалось.

Второй сложный этап у российской контрразведки начался с распадом СССР. «Да, действительно, последнее десятилетие, если отталкиваться от августа 1991 года, для нас было очень непростым, - говорил Константин Белоусов, сотрудник УФСБ по РК. – Не одна и не две, а семь реорганизаций службы в целом. Естественно – отток кадров. Приход новых людей на службу». Хотя именно в эти смутные времена перестройки и демократизации работы у контрразведчиков прибавилось. «Слова эти произнес бывший председатель КГБ СССР Крючков на Съезде народных депутатов: чем больше сближаются политики, тем больше работы у разведки и контрразведки. Это очевидно». Но и нынешние работники контрразведки сохраняли прежние традиции своих учителей. В Карелии сотрудники ФСБ тоже не сидели без дела. Только об их операциях мы узнаем еще не скоро, заверили в доме на Андропова: «Думаю, что придет время, когда те документы, которые сегодня являются действующими, а потом перейдут в архив, они откроются для исследователей, для широкого круга общественности. И станет понятно, что наши сотрудники зарплату зря не получали».

Несмотря на испортившуюся погоду, горожане самоотверженно вышли на уборку Петрозаводска. Вообще-то делать это принято еще до майских праздников. Но видимо, предвыборная кампания не позволила предыдущему мэру всерьез углубиться в сезонное благоустройство города. Поэтому за дело принялся новый мэр.

В субботу впервые за несколько лет можно было повсюду встретить петрозаводчан, которые убирали не только центр, но окраины города. Даже холодный ветер не испугал людей. Видимо, потому что субботник лично курировал избранный в апреле градоначальник Виктор Масляков: «Мои обязательство в чем заключаются? Горожане помогут убрать, а мы всей командой – от дворника до главы местного самоуправления – будем этот порядок поддерживать». Все сотрудники мэрии наравне с другими петрозаводчанами вскапывали газоны и убирали грязь с тротуаров. И не только. Несколько машин металлолома собрали энтузиасты со дна Онежского озера. Ребята говорили, что это настоящее варварство – так загрязнять наше Онего. А пережить все трудности и невзгоды, работая на пронизывающем ветру, петрозаводчанам помогали участники студенческого театра «Стены и мосты». Их руководитель Алексей Бабенко привез огромный старинный самовар, и студенты поили всех желающих сладким горячим чаем.

Таким было 24 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.