Невероятное преступление задумал петрозаводчанин и чуть не исполнил

В Музее изобразительных искусств Карелии ровно двадцать лет назад сотрудники милиции сумели предотвратить попытку ограбления. Там как раз были выставлены бесценные картины из собрания Третьяковской галереи и уникальные старинные иконы. Одна из них, по предположениям экспертов, кстати, оценивалась в миллиарды рублей. Только оперативные действия сотрудников батальона Вневедомственной охраны Петрозаводска помешали преступнику совершить непоправимое.

В последний день мая около полуночи неоднократно судимый 24-летний грабитель разобрал потолок Музея ИЗО и проник в залы. Какое конкретно произведение он хотел похитить – дальше выясняли следователи. Одет молодой человек был во все черное. Именно так, как одеваются охотники за сокровищами во всех боевиках. Когда в здании сработала охранная сигнализация и спустя несколько минут появились милиционеры, грабитель спрятался в подсобных помещениях. Оттуда злоумышленник был извлечен сотрудниками батальона охраны и задержан. Ничего украсть или испортить он не успел. Одетого в наручники его препроводили в ОВД, и уже на следующий день было получено согласие городского суда на арест. Его сообщников, если таковые и имелись, задержать не удалось.

2800 выпускников школ Карелии в тот день начали сдавать госэкзамены. В 8 утра был вскрыт конверт с темами сочинений. И впервые в том году к ним были добавлены два варианта изложения.

В Петровской школе в 2003 году впервые писали экзаменационное сочинение. Ведь школа была совсем молодой, и это был первый выпускной класс этой школы. Поэтому и преподаватели были взволнованы не меньше учеников. А у учителя литературы Анастасии Юрьевны Жигалиной был дебют – это был ее первый выпуск и первый экзамен ее учеников. А значит, и ее личный.

«Сейчас посмотрела на работы, которые они уже начали писать – у них в общем-то стабильно, справляются», - сказала учительница, когда ее журналисты вывели с экзамена в коридор поговорить.

Молодая преподавательница сама недавно выпустилась из Карельского педагогического университета. В 2003 году, кстати, она стала победительницей Международного конкурса «Учитель русской словесности». Неудивительно, что Анастасия Юрьевна знала, какие из предложенных тем будут наиболее близки ее ребятам: «Они задумываются о будущем, прошлом, настоящем России, им интересно об этом размышлять. О чести и достоинстве, о чистоте жизни. Еще и в силу возраста». Выпускник Валерий Коротков потом признался, что выбрал свободную тему, впрочем, он не считал, что кому-то из проверяющих его точка зрения интересна. Просто в этой теме он чувствовал себя наиболее уверенно. Никто из выпускников Петровской школы не стал писать изложение. Преподаватели утверждали, что так получилось потому – что для ребят излагать свои мысли было легче и интереснее, чем пересказывать чужие.

В День защиты детей открылся первый республиканский фестиваль детских и молодежных кукольных театров. Проходил он в стенах карельского Театра кукол.

Куклы захватили власть в театрах в тот день в свои руки – шутили артисты и зрители. Вышло это весело и совсем без кровопролития. Их главный парламентер – Баба Яга – выдвинула ряд требований: чтобы в жюри сидели и люди, и куклы, а вот на сцене стояли только куклы. Выполнить требование оказалось не так сложно. Так что среди членов жюри, которое возглавила легендарная актриса Людмила Живых, оказались и не менее заслуженные куклы Карелии – тетя Глаша, Козел Козлович, а также Баба Яга. В этом первом фестивале приняли участие двенадцать творческих коллективов из разных городов Карелии. Но не только количеством заявленных номинаций был интересен этот фестиваль. За это время опытные педагоги, участники фестиваля, провели для ребят различные тренинги и мастер-классы. А в свободное время юные артисты познакомились с достопримечательностями Петрозаводска. Фестиваль продлился до 5 июня и завершился большим праздником.

Таким было 3 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.