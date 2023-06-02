Работники предприятия Петрозаводска не оставили директору выбора

На заводе «Авангард» ровно двадцать лет назад начали забастовку рабочие котельной. Тридцать человек перестали выполнять свои обязанности, требуя повышения заработной платы. К ним были готовы присоединиться рабочие из других цехов. Всего на «Авангарде» тогда трудилось около трехсот человек.

Рабочие котельной, в отличие от руководителей завода, ежедневно общались с прессой в течение всей забастовки. Директор не выходил ни к журналистам, ни к сотрудникам своего предприятия. Делегаты от бастующих сами пошли в администрацию. Старший оператор котельной Лев Пономарев сообщил: «Были у директора, но опять же – все обещания на словах. Обещают погасить долги до сентября. А нас это не устраивает».

«Подобных графиков на моей памяти было уже два-три. Ни один из них не выполнен. Это все приводит к тому, что работники перестают доверять администрации предприятия», - поддержали бастующие. Они требовали выдать им зарплату за март и апрель. Семь человек в мае уже уволились, не выдержав. За ними готовы были последовать и остальные. Дежурный слесарь Дмитрий Тимофеев сказал: «Если сейчас дирекция не придет к решению, мне придется пойти на крайние меры, уволиться с завода, идти искать работу. Потому что детей кормить надо».

Если уволятся последние квалифицированные рабочие, в котельной некому будет готовиться к новому отопительному сезону. А значит, 30 тысяч жителей Ключевой могли замерзнуть. Неожиданно встреча с бастующими для журналистов превратилась в митинг у заводских ворот. Работники других цехов завода, которые не получали зарплату с ноября 2002 года, стали предлагать более действенные меры, чем забастовка: «Надо встать утром всем и не пропускать администрацию на завод! Как мы раньше делали. Мы Петровского на завод не пускали в тот раз». По словам рабочих, позиция руководства (которое увиливало от разговора с прессой) была такова: не устраивают условия – никто вас не держит. Если позиция не поменяется, к забастовке обещали присоединиться все сотрудники «Авангарда».

Впервые за много лет в 2003 году республиканские и муниципальные чиновники пообещали повернуться лицом к проблемам городской больницы. Проект преобразования старой лечебницы в современный медицинский комплекс поддержали на высоком уровне. Впрочем, пока скорее морально, чем материально.

Тридцать лет и три года, как в сказке, стояла городская больница. Причем, практически без ремонта, без капитальных вложений. А между тем к медикам, которые работали в ней, ежегодно обращалось около 26 тысяч человек. И девяти тысячам из них отказывали в стационарном лечении. Причина банальна и жестока – просто не было мест. На протяжении нескольких лет главный врач горбольницы Геннадий Масликов вынашивал идею расширения больницы и превращения ее в современное медицинское учреждение. И вот в 2003 году появилась надежда воплотить проект в жизнь. Глава республики Сергей Катанандов и мэр Петрозаводска Виктор Масляков выразили свою готовность по мере сил помогать его осуществлению.

Цена вопроса была велика уже тогда – 400 миллионов рублей. Но посмотрите на план – смотрится отлично! Жаль, что осталось только на бумаге.

«Естественно, ни городу, ни республике поодиночке этот проект не осилить. И потребуется помощь федерального центра. Для нас задача такая – выехать в Москву, побывать у вице-премьера, который курирует вопросы строительства, побывать в Министерстве здравоохранения РФ, то есть привлечь внимание всех сил к проблемам нашей больницы», - говорил Геннадий Масликов. Предполагалось, что общая площадь больницы после реконструкции увеличится почти в два раза. Появилась бы возможность поставить компьютерный томограф, новое оборудование, увеличить число операционных. На строительство предполагали затратить более трех лет. А до этого еще год уйдет на работу проектировщиков. То есть четыре года при условии своевременного финансирования – и мы могли бы уже сейчас пользоваться совсем другими медицинскими услугами. Но не сложилось.

Оркестр народных инструментов Карельской филармонии закрыл очередной сезон концертом вместе с заслуженной артисткой РФ Анной Литвиненко. Но не это самое интересное – доводилось музыкантам выступать с разными звездами, но вот в новых костюмах – такого не было давно.

К публике оркестранты вышли в обновках. И до той поры они выступали в тех, что достались им по наследству из Дома культуры ОТЗ, где когда-то и начал свою историю оркестр Геннадия Миронова. Новые костюмы в количестве 43-х и стоимостью пять тысяч долларов, естественно, на свои средства филармония не могла себе позволить.

«Существует благотворительный фонд поддержки филармонии, который работает уже три года. И каждый год мы посвящаем одному из оркестров. 2002 год был посвящен оркестру русских народных инструментов под руководством Геннадия Миронова»,

- сказала Людмила Солейманова, исп.директор фонда «Гармония».

Эскизы костюмов разработала художница Ирина Пронина. И конечно, на концерт пригласили всех, без чьей поддержки событие не было бы столь праздничным.

Таким было 2 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.